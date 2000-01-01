25.07 07:07 MIGnews.com

Охранник посольства в Аммане вернулся в Израиль

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После напряженных суток, проведенных в осаде в здании дипломатической миссии в Аммане, персонал израильского посольства, включая охранника, застрелившего двух иорданцев, вернулся в Израиль.Возвращение персонала посольства во главе с послом Эйнат Шалин стало возможным благодаря близкой координации и интенсивным переговорам, проходившим между Израилем и Иорданией на протяжении последних 24 часов сообщает второй канал израильского ТВ.Сообщается, что Биньямин Нетаниягу говорил с послом и с охранником после того, как те пересекли границу. Нетаниягу сказала: “Добро пожаловать в Израиль!”. Посол ответила: “Мы пересекли границу и мы благодарим вас за ваши усилия, благодаря которым мы оказались дома”.Охранник сказал Нетаниягу: “Я чувствую себя очень хорошо, я очень благодарен за все, и я чувствую, что за нами стоит вся страна”.Ранее в прессе сообщалось о том, что король Иордании Абдалла провел телефонные переговоры с Нетаниягу. Абдалла потребовал, чтобы Израиль убрал с Храмовой Горы металлоискатели, в качестве предварительного условия освобождения охранника. Офис премьер-министра Израиля опроверг это сообщение.