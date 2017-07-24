25.07 07:25 MIGnews.com

Израиль демонтирует металлоискатели на Храмовой Горе

#شاهد: شرطة الاحتلال تزيل البوابات الإلكترونية من باب الاسباط تمهيداً لتركيب كاميرات ومجسات حرارية جديدة بدلاً منها. pic.twitter.com/KCHX3G0jSM — 48 الإخبارية (@48nnews) July 24, 2017

#شاهد: قوات الاحتلال تقوم بخلع الأشجار والبلاط من باب الأسباط في هذه الأثناء. pic.twitter.com/xc4v009dDO — 48 الإخبارية (@48nnews) July 24, 2017

#شاهد | هتافات الشبان خلال مسيرة نصرة للأقصى ورفضا للبوابات الإلكترونية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. pic.twitter.com/jknJFFcnLw — فلسطين الآن (@paltimes2015) July 24, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские власти начали демонтаж металлоискателей, установленных на входах на Храмовую Гору в Иерусалиме.Соответствующее решение было принято на ночном заседании военно-политического кабинета правительства Израиля.Вместо металлоискателей для Старого Города разработан план безопасности , основанный на “самых современных технологиях”. Для реализации плана будет выделено 100 миллионов шекелей в ближайшие 6 месяцев.В ранние утренние часы 25 июля к Старому Городу двинулась техника и рабочие команды, которые приступили к демонтажу металлоискателей.Израильские СМИ сообщают, что альтернативой металлоискателям станут камеры высокого разрешения, которые могут выявлять спрятанные объекты.Новый план безопасности для Старого Города одобрен всеми ветвями системы безопасности Израиля, включая полицию.В результате мятежей, начавшихся после установления металлоискателей на Храмовой Горе за пятницу и субботу в Иерусалиме и на территориях были убиты пять палестинцев.Офис премьер-министра распространил заявление, в котором говорится: “Военно-политический кабинет принял рекомендации всех ветвей системы безопасности, предложивших осуществить комплекс мер, основанных на продвинутых технологиях (“умные проверки”) вместо металлоискателей, с целью обеспечения безопасности верующих в Старом Городе и на Храмовой Горе”.После того, как стало ясно, что металлоискатели действительно убирают, несколько сотен палестинцев собрались праздновать свою победу у Львиных Ворот. Был запущен фейерверк, после чего начались стычки с израильской полицией.Ранее персонал израильского посольства в Аммане, включая охранника, застрелившего двух иорданцев, вернулся в Израиль.Сообщается, что Биньямин Нетаниягу говорил с послом и с охранником после того, как те пересекли границу. Нетаниягу сказал: “Добро пожаловать в Израиль!”. Посол ответила: “Мы пересекли границу и мы благодарим вас за ваши усилия, благодаря которым мы оказались дома”.Охранник сказал Нетаниягу: “Я чувствую себя очень хорошо, я очень благодарен за все, и я чувствую, что за нами стоит вся страна”.Ранее в прессе сообщалось о том, что король Иордании Абдалла провел телефонные переговоры с Нетаниягу. Абдалла потребовал, чтобы Израиль убрал с Храмовой Горы металлоискатели, в качестве предварительного условия освобождения охранника. Офис премьер-министра Израиля опроверг это сообщение.