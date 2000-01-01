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Иорданцы: охранник был атакован, следствие закончено 25.07 08:09   MIGnews.com

Иорданцы: охранник был атакован, следствие закончено

Официальное информационное агентство Иордании сообщило о том, что расследование инцидента, в результате которого были убиты два подданных королевства завершено.

Следствие подтвердило версию охранника, который утверждает, что был атакован одним из рабочих, собиравших мебель в его квартире, и открыл огонь в порядке самозащиты.

Иорданец бросился на охранника с отверткой после того, как между ними вспыхнул спор по вопросу об оплате услуг сборщиков.

Версия охранника подтверждена вторым рабочим, собиравшим мебель, и охранником здания.
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