25.07 08:09 MIGnews.com
Иорданцы: охранник был атакован, следствие закончено
Официальное информационное агентство Иордании сообщило о том, что расследование инцидента, в результате которого были убиты два подданных королевства завершено.
Следствие подтвердило версию охранника, который утверждает, что был атакован одним из рабочих, собиравших мебель в его квартире, и открыл огонь в порядке самозащиты.
Иорданец бросился на охранника с отверткой после того, как между ними вспыхнул спор по вопросу об оплате услуг сборщиков.
Версия охранника подтверждена вторым рабочим, собиравшим мебель, и охранником здания.
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