25.07 10:01 MIGnews.com

С Храмовой Горы уберут и металлоискатели, и камеры

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Израильская пресса сообщает, что в ходе ночного заседания военно-политического кабинета Израиля было принято решение о том, что с Храмовой Горы уберут не только металлоискатели, но камеры наружного наблюдения.Это означает, что Израиль согласился вернуться к той ситуации, которая существовала до убийства двух офицеров МАГАВа 14 июля, после чего были введен новый комплекс мер безопасности.Против решения о снятии камер выступили министры нафтали Беннет, Аелет Шакед и Зеев элькин. Беннет, на собрании фракции Еврейский Дом перед заседанием военно-политического кабинета намекнул, что он готов смириться со снятием металлоискателей, поскольку речь идет о “коллективном решении”. Тем не менее, министр были шокированы известием о том, что снимут и камеры наблюдения.Израильские СМИ утверждают, что в Старом Городе (не на Храмовой Горе и не в ее непосредственном окружении) будут установлены камеры другого типа - “умные камеры”. Эти камеры смогут анализировать поведение конкретных индивидов, распознавать спрятанные объекты, засекать изменения температуры тела и связываться с базами биометрических данных.Камеры будут размещены на аллеях, ведущих к Храмовой Горе, но на достаточном от нее удалении.Вакф в настоящий момент заседает и обсуждает этот новый поворот и план установки “умных камер”. Верующие не идут на Храмовую Гору в ожидании инструкций Вакфа.