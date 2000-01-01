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Youtube/ скриншот с видео25.09 21:04   MIGnews.com

Эрдан запретил проведение футбольного матча в Иерусалиме

В соответствии с рекомендацией полиции министр внутренней безопасности Гилад Эрдан подписал распоряжение о запрете на проведение незаконного мероприятия в Восточном Иерусалиме, организованного руководством ПА.

Речь идет о футбольном матче между палестинской командой "Бурджа Аль-Луклука" и британской делегацией.

Примечательно, что в настоящее время тренер палестинцев находится в тюрьме из-за его членства в террористической группировке ХАМАС.

Помимо футбола планировалось также выступление высокопоставленных членов Палестинской автономии и движения ФАТХ.

В соответствии с израильским законодательством палестинскому руководству запрещено проводить какие-либо мероприятия в Иерусалиме.

В свою очередь Эрдан заявил, что ПА постоянно пытается подорвать суверенитет Израиля в Иерусалиме. При этом он подчеркнул, что "будет действовать решительно, чтобы лишать палестинское руководство таких возможностей".
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