25.10 14:55 MIGnews.com

В 2018 году "Хизбалла" покинет Сирию для войны с Израилем

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В следующем году "Хизбалла" собирается вывести своих боевиков из Сирии, чтобы укрепить присутствие вдоль границы с Израилем на случай возобновления военных действий, сообщил во вторник ливанский новостной портал Lebanon 24.Согласно докладу, высшее командование группировки уже издало новый приказ, согласно которому в начале 2018 года последние боевики "Хизбаллы" должны покинуть Сирию, где они в течение пяти лет сражались на стороне президента Башара Асада.Как пишет портал, командиры "Хизбаллы" осознали, что боевики слишком загрузли в Сирии, куда было перекинуто 85% членов организации. С другой стороны, группировка понесла в сирийской войне тяжкие потери, оставив убитыми в боях с мятежниками и "Исламским государством" более 1 800 джихадистов, поэтому ей надо готовить новых солдат.По данным Lebanon 24, первая фаза вывода боевиков должна начаться уже в ближайшие дни и затронет порядка 60% армии "Хизбаллы". Остальные же будут выводиться в течение нескольких недель. Последняя часть боевиков покинут Сирию, как уже говорилось, в начале следующего года.В то же время в ЦАХАЛе назвали имя ответственного за создание террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на сирийских Голанах – это известный под именем Хаджа Хашема ливанец Мунир Шайто, командир находящейся под контролем "Хизбаллы" территории (от линии Сувейда-Дамас на юг провинции Дераа и до самой границы с Израилем).Свою должность он занял в июне 2016 года вместо Джихада Мугнийе и Самира Кунтара, которые были убиты в 2015 году. В их ликвидации обвиняют израильскую авиацию.Как удалось узнать Армии обороны Израиля, что Шайто проживает в деревне на юге Ливана, но большую часть времени проводит в Дамаске.