Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В 2018 году `Хизбалла` покинет Сирию для войны с Израилем 25.10 14:55   MIGnews.com

В 2018 году "Хизбалла" покинет Сирию для войны с Израилем

В следующем году "Хизбалла" собирается вывести своих боевиков из Сирии, чтобы укрепить присутствие вдоль границы с Израилем на случай возобновления военных действий, сообщил во вторник ливанский новостной портал Lebanon 24.

Согласно докладу, высшее командование группировки уже издало новый приказ, согласно которому в начале 2018 года последние боевики "Хизбаллы" должны покинуть Сирию, где они в течение пяти лет сражались на стороне президента Башара Асада.

Как пишет портал, командиры "Хизбаллы" осознали, что боевики слишком загрузли в Сирии, куда было перекинуто 85% членов организации. С другой стороны, группировка понесла в сирийской войне тяжкие потери, оставив убитыми в боях с мятежниками и "Исламским государством" более 1 800 джихадистов, поэтому ей надо готовить новых солдат.

По данным Lebanon 24, первая фаза вывода боевиков должна начаться уже в ближайшие дни и затронет порядка 60% армии "Хизбаллы". Остальные же будут выводиться в течение нескольких недель. Последняя часть боевиков покинут Сирию, как уже говорилось, в начале следующего года.

В то же время в ЦАХАЛе назвали имя ответственного за создание террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на сирийских Голанах – это известный под именем Хаджа Хашема ливанец Мунир Шайто, командир находящейся под контролем "Хизбаллы" территории (от линии Сувейда-Дамас на юг провинции Дераа и до самой границы с Израилем).

Свою должность он занял в июне 2016 года вместо Джихада Мугнийе и Самира Кунтара, которые были убиты в 2015 году. В их ликвидации обвиняют израильскую авиацию.

Как удалось узнать Армии обороны Израиля, что Шайто проживает в деревне на юге Ливана, но большую часть времени проводит в Дамаске.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:13
Исраэль Кац: укрепляем статус столицы Израиля
14:25
У полиции есть новые доказательства коррупции Давида Битана
14:24
"Бар Рафаэли вовсе не была беременной"
13:18
Фактический правитель Саудии отрекся от наследия отцов
12:44
Нетаниягу: мир должен позаботиться о будущем курдов
12:43
Урановый след
12:26
3 из 5 израильтян против неприкосновенности Нетаниягу
12:25
Программисты нашли способ обойти вирус BadRabbit
11:39
"Ривлин превратился в нациста"
11:31
У берегов Испании затонула яхта под израильским флагом
10:47
30 менеджерам Нетивей Исраэль предъявят обвинения
10:25
Короля Испании объявили персоной нон грата в Жироне
10:02
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал ряд европейских стран
10:01
Трагедия в больнице Тель Ха-Шомер
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus