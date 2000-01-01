25.10 09:32 MIGnews.com

ХАМАС угрожает бомбежками Израиля

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Лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар продолжает нападать на Израиль, заявив во вторник, что оружие военизированного крыла группировки - "Бригады Аль-Кассам" - продолжит служить "борьбе за освобождение Палестины".На встрече с представителями профсоюзов от имени террористической группировки Синвар заявил, что "палестинский народ все еще находится на стадии национального освобождения и не может отказаться от своего оружия".Лидер ХАМАСа добавил, что решение о национальном палестинском примирении было принято консенсусом лидеров его организации, находящихся как в, так и вне "Палестины", и подчеркнул серьезность его намерений относительно соглашения о примирении с ФАТХ.Синвар назвал раскол с ПА "огромной стратегической проблемой на пути к палестинской государственности"."Если наш противник собирается сорвать примирение, ему будет преподан урок, чтобы он не вмешивался в наши внутренние дела … Мы не можем и станем признавать Израиль, условия оккупации неприемлемы", - заявил он."За 51 минуту мы можем нанести по Израилю такой удар, который наносили по Тель-Авиву за 51 день", - пригрозил Яхья Синвар.