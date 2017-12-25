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Орен Хазан - матери террориста: твой сын - пес

#شاهد: ما قاله عضو الكنيست الإسرائيلي أورن حزان لإحدى أمهات الأسرى خلال اقتحامه للباص الذي يستقلونه لزيارة أبناءهم في سجون الاحتلال pic.twitter.com/ENLh3yQcRI — 48 الإخبارية (@48nnews) December 25, 2017

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ХАМАС осудил действия депутата Кнессета Орена Хазана (Ликуд) заблокировавшего подъезд к тюрьме Нафха автобусом с семьями палестинских заключенных.Представитель ХАМАСа Абд ль-Латиф Канау заявил: “Оккупация ведет варварскую войну против семей палестинских узников. Это требует конкретных действий от правозащитных организаций и борцов за права человека. Они должны защитить семьи узников от причиняемого им вреда. Подобное поведение доказывает, что у израильской оккупации нет и капли гуманности”.Орен Хазан, обращаясь к семьям террористов, предупредил, что они ничего не добьются от Израиля силой, и что их действия приведут только к одному - “ваши поганые улыбки сотрутся с ваших лиц, и вы забудете, как выглядят не только чудовища, которых вы называете “семьей” - вы забудете, как выглядит эта земля”.Хазан, обращаясь к матери одного из террористов сказал: "За что сидит твой сын? Просто так? Он что, цветы раздавал? Твой сын - пес. Ты приехала повидать в тюрьме этого подонка. Я добьюсь того, чтобы ты больше сюда не приехала. Я член Кнессета. Ты вырастила своего сына убийцей. Обращаясь ко всем пассажирам автобуса, Хазан сказал: Я хлочу сказать вам всем, всем вашим дружкам в Газе, удерживающим наших братьев Хадара Голдина, Орона Шауля и Авера Менгисту. Вы больше не приедете сюда. Вы не увидите ваших близких живыми ".