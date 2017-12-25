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ХАМАС обвинил Орена Хазана в отсутствии гуманности 25.12 15:09   MIGnews.com

Орен Хазан - матери террориста: твой сын - пес

ХАМАС осудил действия депутата Кнессета Орена Хазана (Ликуд) заблокировавшего подъезд к тюрьме Нафха автобусом с семьями палестинских заключенных.

Представитель ХАМАСа Абд ль-Латиф Канау заявил: “Оккупация ведет варварскую войну против семей палестинских узников. Это требует конкретных действий от правозащитных организаций и борцов за права человека. Они должны защитить семьи узников от причиняемого им вреда. Подобное поведение доказывает, что у израильской оккупации нет и капли гуманности”.




Орен Хазан, обращаясь к семьям террористов, предупредил, что они ничего не добьются от Израиля силой, и что их действия приведут только к одному - “ваши поганые улыбки сотрутся с ваших лиц, и вы забудете, как выглядят не только чудовища, которых вы называете “семьей” - вы забудете, как выглядит эта земля”.

Хазан, обращаясь к матери одного из террористов сказал: "За что сидит твой сын? Просто так? Он что, цветы раздавал? Твой сын - пес. Ты приехала повидать в тюрьме этого подонка. Я добьюсь того, чтобы ты больше сюда не приехала. Я член Кнессета. Ты вырастила своего сына убийцей. Обращаясь ко всем пассажирам автобуса, Хазан сказал: Я хлочу сказать вам всем, всем вашим дружкам в Газе, удерживающим наших братьев Хадара Голдина, Орона Шауля и Авера Менгисту. Вы больше не приедете сюда. Вы не увидите ваших близких живыми ".
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