26.01 13:37 MIGnews.com
Абу Мазен пригрозил отлучить США от мирного процесса
Пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Израилем и палестинцами.
В официальном заявлении Абу Мазена говорится:
"Если вопрос об Иерусалиме будет убран с повестки дня переговоров, то и США останутся за их рамками.
Иерусалим – это ключ к миру или войне в регионе. Иерусалим нельзя купить ни за какие деньги мира".
Ранее глава Белого дома заявил, что палестинцы не получать средств до тех пор, пока не вернутся за стол переговоров с Израилем.
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