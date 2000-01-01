26.01 13:37 MIGnews.com

Абу Мазен пригрозил отлучить США от мирного процесса

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Пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Израилем и палестинцами.В официальном заявлении Абу Мазена говорится:"Если вопрос об Иерусалиме будет убран с повестки дня переговоров, то и США останутся за их рамками.Иерусалим – это ключ к миру или войне в регионе. Иерусалим нельзя купить ни за какие деньги мира".Ранее глава Белого дома заявил, что палестинцы не получать средств до тех пор, пока не вернутся за стол переговоров с Израилем.