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“Решение Трампа по Иерусалиму является предательством” 26.01 14:54   MIGnews.com

"Решение Трампа по Иерусалиму является предательством"

Посланник ООП в Вашингтоне Хусам Зомлот обрушился на президента США Дональда Трампа с критикой за его решение по Иерусалиму. Признание Иерусалима столицей Израиля является “предательством”, отметил палестинский чиновник.

Заявление Зомлота прозвучало во время его выступления в аналитическом центре Института Ближнего Востока.

Кроме того, посланник ООП подтвердил приверженность палестинцев идее создания “двух государств” и к удивлению, мирному процессу.

“Мы должны начать реальный процесс либо принятием Израиля-Палестины, как внутреннего вопроса, либо сделать Палестину внутренней проблемой”, - цитирует Аруц Шева слова Хусама Зомлота.

Комментируя решение по Иерусалиму, посланник заявил, что Трамп нарушил не только 26-летние обязательства США действовать только как посредник между израильтянами и палестинцами, но и его собственное обещание, данное в начале президентского правления.
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