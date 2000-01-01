"Решение Трампа по Иерусалиму является предательством"
Посланник ООП в Вашингтоне Хусам Зомлот обрушился на президента США Дональда Трампа с критикой за его решение по Иерусалиму. Признание Иерусалима столицей Израиля является “предательством”, отметил палестинский чиновник.
Заявление Зомлота прозвучало во время его выступления в аналитическом центре Института Ближнего Востока.
Кроме того, посланник ООП подтвердил приверженность палестинцев идее создания “двух государств” и к удивлению, мирному процессу.
“Мы должны начать реальный процесс либо принятием Израиля-Палестины, как внутреннего вопроса, либо сделать Палестину внутренней проблемой”, - цитирует Аруц Шева слова Хусама Зомлота.
Комментируя решение по Иерусалиму, посланник заявил, что Трамп нарушил не только 26-летние обязательства США действовать только как посредник между израильтянами и палестинцами, но и его собственное обещание, данное в начале президентского правления.