Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу: Иерусалим останется столицей при любом соглашении 26.01 08:53   MIGnews.com

Нетаниягу: Иерусалим останется столицей при любом соглашении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство сохранит контроль над святыми местами в Иерусалиме в рамках любого мирного соглашения. При этом представители всех религий будут иметь свободный доступ к религиозным святыням.

Комментарии главы израильского правительства поступили на фоне сообщений в СМИ по поводу содержания мирного плана администрации США.

Нетаниягу подчеркнул, что при любом мирном соглашении Иерусалим останется столицей Израиля. Кроме того, также будет сохранен статус-кво Храмовой горы, отметил Биби.

"При любом соглашении, которое у нас будет, мы всегда будем поддерживать статус-кво Храмовой горы и всех основных религиозных святынь", - цитирует Times of Israel слова премьер-министра Израиля.

В интервью телеканалу CNN Нетаниягу высоко оценил решение главы Белого дома по Иерусалиму. При этом он отверг утверждения о том, что данный шаг был призван помочь Израилю укрепиться на “аннексированной” территории в Иудеи и Самарии.

Нетаниягу добавил, что стремится к миру с палестинцами. По его словам, решение Трампа по Иерусалиму не означает конец решению конфликта по формуле “двух государств”.

“Если вы хотите мира, то вы должны вести переговоры. Но факт заключается в том, что Аббас отказывается от переговоров. Они постоянно уходят от мирного процесса, так как по большей части избалованы международным сообществом ”, - заявил израильский премьер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:55
Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн
12:05
Турецкие солдаты погибли при операции в Африне
11:45
Израильский певец Амир Бенаюн выступит в ООН
11:26
В Сирии у террористов нашли европейское оборудование
10:53
“Перенос посольства создаст много проблем”
10:34
Пропавшая лодка в Японском море, не подавала сигналов SOS
09:29
Трамп и Нетаниягу обсудили Иран в Давосе
08:18
Свыше 40 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее
07:40
Нетаниягу продолжает серию дипломатических встреч в Давосе
07:11
ЕС запретил проводить на беженцах гей-тесты
06:18
Twitter не доказал вмешательство России в Brexit
05:27
Хелен Миррен сыграет Екатерину II
02:24
Китайские ученные первыми клонировали обезьян
01:27
Рэпер 50 Cent стал биткоин-миллионером, сам того не зная
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus