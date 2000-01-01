26.01 08:53 MIGnews.com

Нетаниягу: Иерусалим останется столицей при любом соглашении

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство сохранит контроль над святыми местами в Иерусалиме в рамках любого мирного соглашения. При этом представители всех религий будут иметь свободный доступ к религиозным святыням.Комментарии главы израильского правительства поступили на фоне сообщений в СМИ по поводу содержания мирного плана администрации США.Нетаниягу подчеркнул, что при любом мирном соглашении Иерусалим останется столицей Израиля. Кроме того, также будет сохранен статус-кво Храмовой горы, отметил Биби."При любом соглашении, которое у нас будет, мы всегда будем поддерживать статус-кво Храмовой горы и всех основных религиозных святынь", - цитирует Times of Israel слова премьер-министра Израиля.В интервью телеканалу CNN Нетаниягу высоко оценил решение главы Белого дома по Иерусалиму. При этом он отверг утверждения о том, что данный шаг был призван помочь Израилю укрепиться на “аннексированной” территории в Иудеи и Самарии.Нетаниягу добавил, что стремится к миру с палестинцами. По его словам, решение Трампа по Иерусалиму не означает конец решению конфликта по формуле “двух государств”.“Если вы хотите мира, то вы должны вести переговоры. Но факт заключается в том, что Аббас отказывается от переговоров. Они постоянно уходят от мирного процесса, так как по большей части избалованы международным сообществом ”, - заявил израильский премьер.