26.06 10:54 MIGnews.com

ХАМАС призвал враждующие арабские страны объединиться

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На молебне, посвященной началу Ид аль-Фитр, заместитель лидера ХАМАСа Халил аль-Хайя призвал враждующие арабские государства прекратить конфронтацию.Хайя, член Политбюро ХАМАСа, сказал, что он надеется, что "все споры между нашими братьями закончатся на основе братства и общих национальных интересов против сионистского врага".Коалиция арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, объявили бойкот Катару, разорвав с ним дипломатические и торговые связи. Коалиция обвинила Катар в поддержании тесных связей с Ираном и финансировании экстремистских группировок.ХАМАС, который в значительной степени полагается на финансовую и материально-техническую поддержку Катара, обеспокоен тем, что коалиция арабских государств может оказать давление на небольшое государство Персидского залива.Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Джубейр заявил журналистам в Париже в начале этого месяца, что Катару необходимо прекратить поддержку "экстремистских группировок", таких как ХАМАС. Однако список требований, предъявляемых Катару, явно не упоминал группировку.Хайя также поблагодарил Египет за то, что он принял лидеров ХАМАСа в Каире две недели назад."Мы постучали в дверь наших братьев в Египте, и они нам открыли двери. Спасибо тебе, Египет", - сказал Хайя.Египет на прошлой неделе открыл КПП Рафах, чтобы позволить доставить в сектор Газа, страдающий от энергетического кризиса, дизельное топливо.Египет и ранее принимал делегации лидеров ХАМАСа в Каире и впоследствии открывал КПП Рафаха в течение ограниченного числа дней.