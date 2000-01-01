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Газа получает воду и возвращает нечистоты 26.06 17:03   MIGnews.com

Газа получает воду и возвращает нечистоты

С конца прошлой недели продолжается сброс канализационных стоков из Газы на территорию регионального совета Хоф Ашкелон.

Глава регионального совета, Яир Фарджун потребовал, чтобы правительство немедленно вмешалось и прекратило сброс стоков. В результате сброса образуются болота, на которых размножаются москиты - носители нильской лихорадки.

Фарджун заявил: “На протяжении многих лет Нахаль Ханун был главным центром размножения москитов и распространения нильской лихорадки. Кроме этого, сброс канализационных серьезное загрязнение водных источников в Израиле”.

Региональный совет распространил заявления, в котолрмо говорится: “Как и ожидалось, необработанные отходы сброшены в Нахаль Шикма и в настоящий момент загрязнили весь водоносный слой прибрежной полосы”.

Причиной сброса являются перерывы в работе очистительного завода в Бейт Ханун из-за перерывов в поставках электроэнергии.

Фарджун пишет министрам правительства Израиля: “Мы качаем в Газу свежую воду, и получаем оттуда нечистоты. ХАМАС и ФАТХ постоянно воюют между собой. Какие у вас есть рекомендации в связи с этим?”
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