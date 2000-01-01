Сирия угрожает Израилю "опасными последствиями"

Военное командование сирийской армии опубликовало официальную реакцию на серию авиаударов, которые ВВС ЦАХАЛа нанесли по позициям вооруженных сил Башара Асада в качестве реакции на "случайные" минометные снаряды, разорвавшиеся на израильской части Голанских высот на выходных.
"После того, как сирийским войскам удалось предотвратить широкомасштабную атаку террористов из "Аль-Нусры" ... сегодня израильский враг продолжил атаки на одну из наших военных баз в отчаянной попытке поддержать террористические организации и повысить их павший моральный дух", - комментирует заявление армии Сирии издание Ynet.
На фоне этого главное командование сирийской армии предупредило Израиль в отношении "агрессивных действий" и возложило на ЦАХАЛ "ответственность за опасные последствия этих действий израильского врага, чем бы он себя ни оправдывал".
"Главное командование подчеркивает свою приверженность победе над террористическими организациями – эмиссарами израильского врага в регионе", - заявили сирийцы.
Кроме того, также были опубликованы фотографии предполагаемых жертв израильского ответа на огонь из Сирии. Предполагается, что на предоставленных фото были запечатлены солдаты, погибшие в результате первого, субботнего, ответа.