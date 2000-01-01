26.07 10:17 MIGnews.com

Израиль выплатит компенсацию семье убитого иорданца

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Израиль выплатит компенсацию семье иорданского доктора, случайно убитого охранником израильского посольства в Аммане.Доктор, владелец квартиры в которой жил охранник - представитель уважаемой иорданской семьи, связанной с королевским домом. Следует отметить, что дом мог быть сдан в аренду израильтянам только с разрешения королевской семьи - с учетом той ненависти, которую иорданцы испытывают к Израилю.Предварительное расследование показало, что израильский охранник действовал во время инцидента в соответствии с инструкциями. Его неожиданно атаковал сзади 17-летний Мухаммед Джавадат, нанесший ему два удара отверткой сзади . Охранник повернулся и достал пистолет - в это время ему был нанесен третий удар - в грудь. Он упал на спину и выпустил две пули. Доктор, к несчастью, оказался на линии огня и был смертельно ранен вместе с нападавшим.