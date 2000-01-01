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Демонстрация бессилия Нетаниягу 26.07 11:34   MIGnews.com

"Демонстрация бессилия Нетаниягу"

Бесплатная газета Исраэль Ха-Йом, на протяжении многих лет обвиняемая в том, что является “рупором Нетаниягу” опубликовала разгромную статью о деятельности правительства в связи с кризисом вокруг Храмовой Горы.

Редакционная статья газеты называется “Демонтаж металлоискателей: Демонстрация бессилия Нетаниягу”.

Автор статьи, Мати Тухфельд пишет: “Израильская реакция на Храмовую Гору - неубедительна и слаба, и шаг, на который пошел премьер-министр прямо противоречит настроениям базы его поддержки”.

Автор продолжает: “Нетаниягу - не первый премьер-министр проводящий линию израильского бессилия перед лицом мощных исламских движений, фактически владеющих главной святыней иудаизма. Другие премьеры застывали в страхе перед слабыми угрозами Турции, Саудовской Аравии и Иордании когда была сделана попытка отреставрировать разрушающийся Мост Муграби, или когда люди Вакфа тяжело работали на то, чтобы убрать с Горы остатки Храма. Эхуд Ольмерт сдался и даровал туркам право супер-наблюдателей во время строительства единственного моста, по которому евреи могут пройти на Гору”.

Тухфельд указывает на то, что 77% израильтян верит в то, что снятие металлоискателей - капитуляция, 67% говорят, что Нетаниягу работает плохо, и 68% уверены в том, что начальное решение об установке металлоискателей было верным.
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