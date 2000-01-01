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Опрос: Демонтаж металлоискателей - капитуляция 26.07 12:17   MIGnews.com

Опрос: Демонтаж металлоискателей - капитуляция

Согласно опросу, проведенному вторым каналом израильского ТВ, три четверти израильтян считают, что решение убрать металлоискатели с Храмовой горы является капитуляцией премьер-министра Нетаниягу и военно-политического кабинета.

Опрос 502 израильтян среди взрослого населения, показал, что 77% считают это решение неверным, 17% - одобрили это решение и 9% - "не знают".

Когда израильтян опросили нужно ли устанавливать у входа на Храмовую гору металлодетекторные рамки, 68% ответили да, 23% - "нет", 9% - "не знаю".

Согласно опросу, 67% населения Израиля не одобряют действия премьер-министра в ходе кризиса вокруг Храмовой горы. 23% - наоборот, приветствуют их, а остальные не знают.
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