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Отец убитого иорданца: я отказался от прав ради аль-Аксы 26.07 12:48   MIGnews.com

Отец убитого иорданца: я отказался от прав ради аль-Аксы

Захария аль-Гавада, отец одного из иорданцев, застреленного в воскресенье охранником израильского посольства в Аммане, дал интервью газете Al-Rad.

Он заявил, что встречался с министром внутренних дел Иордании Ралебом аз-Зуаби и заявил ему, что готов отказаться от всех моих прав ради того, чтобы со входов в аль-Аксу убрали металлоискатели”. Отец также потребовал, чтобы Израиль освободил 16 иорданских граждан, отбывающих наказание в израильских тюрьмах за терроризм.

Зуаби заверил отца, что его требование “передано высшему политическому эшелону” и что издана директива, требующая предотвратить выезд из Иордании убийцы его сына “любыми средствами”.
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