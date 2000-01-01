26.07 12:48 MIGnews.com

Отец убитого иорданца: я отказался от прав ради аль-Аксы

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Захария аль-Гавада, отец одного из иорданцев, застреленного в воскресенье охранником израильского посольства в Аммане, дал интервью газете Al-Rad.Он заявил, что встречался с министром внутренних дел Иордании Ралебом аз-Зуаби и заявил ему, что готов отказаться от всех моих прав ради того, чтобы со входов в аль-Аксу убрали металлоискатели”. Отец также потребовал, чтобы Израиль освободил 16 иорданских граждан, отбывающих наказание в израильских тюрьмах за терроризм.Зуаби заверил отца, что его требование “передано высшему политическому эшелону” и что издана директива, требующая предотвратить выезд из Иордании убийцы его сына “любыми средствами”.