26.07 13:25 MIGnews.com
Вакф: индивидуальные досмотры - хуже металлоискателей
Шейх Раед Данех, высокопоставленный сановник Вакфа заявил, что индивидуальные проверки и досмотры мусульман, поднимающихся на Храмовую Гору “недопустимы”.
Шейх заявил, что “эти обыски вручную - еще хуже, чем металлоискатели”.
Шейх, выступая перед журналистами и палестинцами заявил: “Молитвы продолжатся за пределами мечети аль-Акса до тех пор, пока ситуация не вернется к той, что была до 14 июля 2017 года”.
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