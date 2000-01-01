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Вакф: индивидуальные досмотры - хуже металлоискателей 26.07 13:25   MIGnews.com

Вакф: индивидуальные досмотры - хуже металлоискателей

Шейх Раед Данех, высокопоставленный сановник Вакфа заявил, что индивидуальные проверки и досмотры мусульман, поднимающихся на Храмовую Гору “недопустимы”.

Шейх заявил, что “эти обыски вручную - еще хуже, чем металлоискатели”.

Шейх, выступая перед журналистами и палестинцами заявил: “Молитвы продолжатся за пределами мечети аль-Акса до тех пор, пока ситуация не вернется к той, что была до 14 июля 2017 года”.
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