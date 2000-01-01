26.07 14:07 MIGnews.com

Израильский МИД - Эрдогану: времена османской империи прошли

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульман во всем мире "защитить Аль-Аксу" после того, как Израиль принял решение убрать металлоискатели с Храмовой Горы.Во время выступления в парламенте, Эрдоган заявил: "Действия Израиля легитимны только до тех пор, пока он уважает права палестинцев. Израиль знает, что ограничение доступа к мечети Аль-Акса не имеет отношения к соображениям безопасности".Президент Турции добавил, что "идеальный вариант решения проблемы - создание Палестинского государства со столицей в Иерусалиме и Израиля со столицей в Тель-Авиве".Эрдоган продолжил: "Недостаток нашей помощи Аль-Аксе привел к тому, что израильские солдаты оскверняют ее своими ботинками и проливают на ней кровь мусульман"По словам Эрдогана, "защищать Аль-Аксу надо так же, как заботится о Мекке и Медине".Представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон ответил на заявления президента Турции: "Ему бы лучше разобраться с проблемами и трудностями в своей стране"Нахшон добавил: "Дни Османской империи закончились. Столицей еврейского народа была, есть и всегда будет Иерусалим".