26.07 15:12 MIGnews.com

Белый Дом приветствовал демонтаж детекторов на Храмовой Горе

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Администрация Дональда Трампа приветствует решение Израиля убрать металлоискатели с Храмовой Горы, так как введение такой меры безопасности могло привести к насилию в масштабах всего региона.Израильское правительство решило убрать недавно установленные металлодетекторы в Харам-эш-Шарифе – одном из трех наиболее священных мест исламской религии.Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила: "США приветствуют усилия Израиля по обеспечению безопасности и снижению напряженности в регионе".Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэр заявила: "США поддержат любые действия Израиля. Израильско-палестинский мирный процесс важен для этой администрации, и она будет продолжать продвигать его".По словам Хизер Науэр, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение убрать металлодетекторы, так как для палестинцев они превратились в символ контроля Израиля над святыней.