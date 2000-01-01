Белый Дом приветствовал демонтаж детекторов на Храмовой Горе
Администрация Дональда Трампа приветствует решение Израиля убрать металлоискатели с Храмовой Горы, так как введение такой меры безопасности могло привести к насилию в масштабах всего региона.
Израильское правительство решило убрать недавно установленные металлодетекторы в Харам-эш-Шарифе – одном из трех наиболее священных мест исламской религии.
Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила: "США приветствуют усилия Израиля по обеспечению безопасности и снижению напряженности в регионе".
Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэр заявила: "США поддержат любые действия Израиля. Израильско-палестинский мирный процесс важен для этой администрации, и она будет продолжать продвигать его".
По словам Хизер Науэр, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение убрать металлодетекторы, так как для палестинцев они превратились в символ контроля Израиля над святыней.