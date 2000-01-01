26.07 16:24 MIGnews.com

Эрдоган: удаление металлоискателей недостаточно

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сделал критические замечания касательно ситуации на Храмовой горе. Турецкий лидер заявил, что решение израильского правительства убрать металлоискатели с входа на Храмовую гору является "шагом в правильном направлении".При этом Эрдоган подчеркнул, что этого все еще недостаточно.В ходе своего выступления на митинге в Анкаре в среду, 26 июля, президент Турции заявил, что Израиль "набирает силу" от слабости мусульман и совершает незаконную деятельность в Иерусалиме."Мы не будем оставаться в стороне и молчать о ситуации в Аль-Аксе", - резюмировал Эрдоган.