Эрдоган: удаление металлоискателей недостаточно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сделал критические замечания касательно ситуации на Храмовой горе. Турецкий лидер заявил, что решение израильского правительства убрать металлоискатели с входа на Храмовую гору является "шагом в правильном направлении".
При этом Эрдоган подчеркнул, что этого все еще недостаточно.
В ходе своего выступления на митинге в Анкаре в среду, 26 июля, президент Турции заявил, что Израиль "набирает силу" от слабости мусульман и совершает незаконную деятельность в Иерусалиме.
"Мы не будем оставаться в стороне и молчать о ситуации в Аль-Аксе", - резюмировал Эрдоган.