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26.07 18:05   MIGnews.com

ХАМАС призывает ко "Дню ярости"

ХАМАС привал палестинцев в Иудее и Самарии и Газе ко "Дню ярости" вскоре после того, как Европейский суд принял решение оставить группировку в списке террористических организаций.

В заявлении террористической организации, председатель политбюро Исмаил Ханийе призвал бороться с тем, как он назвал "односторонними шагами Израиля", предпринятыми на Храмовой горе, включая установленные камеры и досмотры на святом месте.

Также ХАМАС приветствовал удаление металлоискателей на входе Храмовой горы, отмечая, что "стойкость жителей Иерусалима удивила оккупацию своей решимостью и жертвенностью".

Кроме того, Ханийе обратился к лидерам арабского мира с призывом "использовать все дипломатические инструменты против Израиля, чтобы заставить его отказаться от продолжающихся нападков на мечеть Аль-Акса".

Предположительно, очередной "день ярости" состоится в пятницу, 28 июля.
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