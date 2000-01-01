26.07 19:38 MIGnews.com

Беннет: арабские депутаты совершают кровавый навет

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Нафтали Беннет, министр образования и лидер партии "Еврейский дом" набросился с критикой на ряд арабских депутатов в связи с недавними случаями насилия на Храмовой горе, обвинив их в распространении антисемитской клеветы.В ходе своего выступления на пленарном заседании Кнессета, Беннет заявил:"Рука мешала и вмешивалась, и эта невидимая рука принадлежит ряду израильских арабских лидеров - Раеду Салаху, Ахмаду Тиби и Ханин Зуаби. Здесь есть люди, которые совершают кровавый навет на еврейский народ".Далее он обратился к арабским депутатам:"Почему бы вам не рассказать народу правду? Храмовая гора открыта, государство Израиль поддерживает безопасность, и не предпринимает никаких попыток что-либо изменить".Также лидер партии "Еврейский дом" добавил, что он полностью поддерживает действия главы правительства в связи с кризисом на Храмовой горе.Кроме того, Беннет прокомментировал попытки Эрдогана вмешаться в ситуацию:" Ваши внутренние проблемы должны решаться у вас, а не на территории государства Израиль".Напомним, что после теракта 14 июля, правительство приняло решение установить металлоискатели и камеры наблюдения на входе на Храмовую гору. После этого недовольные арабы начали устраивать беспорядки в Старом городе Иерусалим, а также на территории Иудеи и Самарии.Мусульмане отказались подыматься на Храмовую гору и совершают молитвы за ее пределами.Однако даже после того как Израиль согласился убрать металлоискатели, арабы все равно отказываются подыматься на Храмовую гору и требуют убрать камеры наблюдения.