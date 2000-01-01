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ХАМАС празднует: мы выиграли битву за Аль-Аксу | Фото: Thinkstock26.07 20:38   MIGnews.com

ХАМАС празднует: мы выиграли битву за Аль-Аксу

Террористическая организация ХАМАС провела марш посвященный демонтажу металлоискателей на Храмовой горе. Террористы назвали это "победой" и призвали арабов ко "дню ярости".

Марш под названием "Победа в битве за мечеть аль-Акса" прошел в Газе в среду, 26 июля.

Члены военного крыла ХАМАС прошли по улицам Газы с палестинскими флагами и большой моделью мечети Омара, находящейся на Храмовой горе.

Как сообщалось ранее, ХАМАС также опубликовал заявление, в котором призвал палестинцев ко "Дню ярости". Предположительно, очередной "день гнева" пройдет в пятницу, 28 июля.

Напомним, что в ходе ночного заседания военно-политического кабинета Израиля было принято решение о том, что с Храмовой Горы уберут не только металлоискатели, но камеры наружного наблюдения.
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