26.07 20:38 MIGnews.com

ХАМАС празднует: мы выиграли битву за Аль-Аксу

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Террористическая организация ХАМАС провела марш посвященный демонтажу металлоискателей на Храмовой горе. Террористы назвали это "победой" и призвали арабов ко "дню ярости".Марш под названием "Победа в битве за мечеть аль-Акса" прошел в Газе в среду, 26 июля.Члены военного крыла ХАМАС прошли по улицам Газы с палестинскими флагами и большой моделью мечети Омара, находящейся на Храмовой горе.Как сообщалось ранее, ХАМАС также опубликовал заявление, в котором призвал палестинцев ко "Дню ярости". Предположительно, очередной "день гнева" пройдет в пятницу, 28 июля.Напомним, что в ходе ночного заседания военно-политического кабинета Израиля было принято решение о том, что с Храмовой Горы уберут не только металлоискатели, но камеры наружного наблюдения.