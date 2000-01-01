26.07 07:03 MIGnews.com

Нетаниягу приказал проверять всех, кто идет на Храмовую Гору

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По сообщению израильского радио премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал приказ министру общественной безопасности Гиладу Эрдану о поголовных личных досмотрах посетителей Храмовой Горы.Проверки будут проводиться вместо досмотров с помощью металлоискателей.Проверки будут осуществлять начиная с утра 26 июня.Решение о поголовных проверках принято после еще одной ночи столкновений мусульман с полицией у Храмовой Горы.Несмотря на то, что технические средства досмотра убраны с входов на Храмовую Гору, мусульмане отказываются на нее подниматься и атакуют полицию.Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что сотрудничество с Израилем в сфере безопасности не будет возобновлено до тех пор, пока на входе на Храмовую Гору будут находиться любые средства досмотра и проверок.