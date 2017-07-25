Иерусалим: детекторы убрали, арабский бунт продолжается

Полиция сообщает, что по окончании вечерней молитвы 25 июля верующие атаковали полицейских на улице Маале Гур, забросав офицеров камнями. Мятеж был разогнан с применением слезоточивого газа и пластиковых пуль.
Один из верующих мусульман заявил корреспонденту портала ynet на входе в Старый Город: “Мы не пойдем в мечеть аль-Акса и мы не успокоимся до тех пор, пока не будет отменено решение об установке камер наблюдения. Мы продолжим атаковать полицию, и мы не впадем в отчаяние”.
Религиозные и политические фигуры призывают мусульман прибыть в Иерусалим в пятницу “для продолжения борьбы”.
Молодые люди на входе на Храмовую Гору заявили: “Это правда, что убрали металлоискатели и камеры, но аль-Акса все еще в опасности, и мы останемся здесь для того, чтобы предотвратить причинение ущерба мечети”.
Аида, обитательница Восточного Иерусалима, сообщила: “Полиция, правительство и министр общественной безопасности не могут нас запугать, они должны уйти от аль-Аксы. Таково существующее положение”.
Арабы утверждают, что полиция демонтировала не все камеры безопасности и оставила “рукава” из барьеров на входах на Храмовую Гору, и планирует установить “умные камеры” в ближайшем будущем.