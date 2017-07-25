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Иерусалим: детекторы убрали, арабский бунт продолжается

#شاهد: لحظة اعتقال الصحفي فايز ابو ارميلة بعد الاعتداء عليه من أمام باب الأسباط في #المسجد_الأقصى. pic.twitter.com/KWfYMAi3Bh — 48 الإخبارية (@48nnews) July 25, 2017

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Несмотря на то, что металлоискатели и камеры были убраны со входов на Храмовую Гору, в Иерусалиме на протяжении минувшей ночи продолжались массовые беспорядки.Полиция сообщает, что по окончании вечерней молитвы 25 июля верующие атаковали полицейских на улице Маале Гур, забросав офицеров камнями. Мятеж был разогнан с применением слезоточивого газа и пластиковых пуль.Один из верующих мусульман заявил корреспонденту портала ynet на входе в Старый Город: “Мы не пойдем в мечеть аль-Акса и мы не успокоимся до тех пор, пока не будет отменено решение об установке камер наблюдения. Мы продолжим атаковать полицию, и мы не впадем в отчаяние”.Религиозные и политические фигуры призывают мусульман прибыть в Иерусалим в пятницу “для продолжения борьбы”.Молодые люди на входе на Храмовую Гору заявили: “Это правда, что убрали металлоискатели и камеры, но аль-Акса все еще в опасности, и мы останемся здесь для того, чтобы предотвратить причинение ущерба мечети”.Аида, обитательница Восточного Иерусалима, сообщила: “Полиция, правительство и министр общественной безопасности не могут нас запугать, они должны уйти от аль-Аксы. Таково существующее положение”.Арабы утверждают, что полиция демонтировала не все камеры безопасности и оставила “рукава” из барьеров на входах на Храмовую Гору, и планирует установить “умные камеры” в ближайшем будущем.