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Иерусалим: детекторы убрали, арабский бунт продолжается 26.07 07:23   MIGnews.com

Иерусалим: детекторы убрали, арабский бунт продолжается

Несмотря на то, что металлоискатели и камеры были убраны со входов на Храмовую Гору, в Иерусалиме на протяжении минувшей ночи продолжались массовые беспорядки.




Полиция сообщает, что по окончании вечерней молитвы 25 июля верующие атаковали полицейских на улице Маале Гур, забросав офицеров камнями. Мятеж был разогнан с применением слезоточивого газа и пластиковых пуль.




Один из верующих мусульман заявил корреспонденту портала ynet на входе в Старый Город: “Мы не пойдем в мечеть аль-Акса и мы не успокоимся до тех пор, пока не будет отменено решение об установке камер наблюдения. Мы продолжим атаковать полицию, и мы не впадем в отчаяние”.

Религиозные и политические фигуры призывают мусульман прибыть в Иерусалим в пятницу “для продолжения борьбы”.

Молодые люди на входе на Храмовую Гору заявили: “Это правда, что убрали металлоискатели и камеры, но аль-Акса все еще в опасности, и мы останемся здесь для того, чтобы предотвратить причинение ущерба мечети”.

Аида, обитательница Восточного Иерусалима, сообщила: “Полиция, правительство и министр общественной безопасности не могут нас запугать, они должны уйти от аль-Аксы. Таково существующее положение”.

Арабы утверждают, что полиция демонтировала не все камеры безопасности и оставила “рукава” из барьеров на входах на Храмовую Гору, и планирует установить “умные камеры” в ближайшем будущем.
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