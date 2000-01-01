26.07 08:13 MIGnews.com
Эрдоган: Израиль украл Храмовую Гору
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган продолжает активно участвовать в кампании анти-израильского подстрекательства.
Эрдоган обвинил Израиль в том, что тот “украл” у мусульман Храмовую Гору.
Эрдоган потребовал, чтобы мусульмане всего мира “посетили” и “защитили” Храмовую Гору. Он назвал меры безопасности вокруг святыни “неприемлемым нарушением палестинских прав”.
Эрдоган также обвинил Израиль в применении “излишней силы” при разгоне демонстраций в Старом Городе Иерусалима.
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