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Эрдоган: Израиль украл Храмовую Гору 26.07 08:13   MIGnews.com

Эрдоган: Израиль украл Храмовую Гору

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган продолжает активно участвовать в кампании анти-израильского подстрекательства.

Эрдоган обвинил Израиль в том, что тот “украл” у мусульман Храмовую Гору.

Эрдоган потребовал, чтобы мусульмане всего мира “посетили” и “защитили” Храмовую Гору. Он назвал меры безопасности вокруг святыни “неприемлемым нарушением палестинских прав”.

Эрдоган также обвинил Израиль в применении “излишней силы” при разгоне демонстраций в Старом Городе Иерусалима.
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