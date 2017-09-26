26.09 10:26 MIGnews.com

Террорист в Хар Адар работал уборщиком у диктора Решет Бет

תושבת הר אדר שבביתה עבד המחבל: "הוא היה כמו בן בית אצלנו" >> https://t.co/CVq5eAJPDj pic.twitter.com/jSBudbWH9g — חדשות 10 (@news10) September 26, 2017

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Жители Хар Адар шокированы террористической атакой, произошедшей этим утром у ворот поселения.Хар Адар расположен прямо на границе между Израилем и палестинскими территориями. Между жителями поселения и соседских деревень поддерживаются добрососедские отношения. Большинство палестинцев, проходящих через ворота в Хар Адар на работу в Израиль давно известны израильтянам. В Хар Адар никогда не было серьезных терактов - за исключением нескольких попыток бросить бутылки с горючей смесью через забор.Диктор радио Решет Бет Шарон Векслер, проживающая в Хар Адар, рассказала своим коллегам, что террорист работал уборщиком в местном совете, а после этого - у нескольких жителей поселения, в том числе и у нее. шарон говорит, что речь идет о приятном человек, с которым израильтяне поддерживали дружеские отношения.Другая жительница Хар Адар, Двора Бердичев, рассказала о том, что террорист работал у нее дома несколько лет. Она говорит: “Он работал у нас много лет, и я не могу поверить в то, что тот, кого я пустила в мой собственный дом совершит такую ужасную вещь. Недавно он мне рассказал о том, что рассорился с женой, и та сбежала от него в Иорданию”.Двора добавила: “Я все еще не могу переварить эту историю”.