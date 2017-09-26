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Террорист в Хар Адар работал уборщиком у диктора Решет Бет 26.09 10:26   MIGnews.com

Террорист в Хар Адар работал уборщиком у диктора Решет Бет

Жители Хар Адар шокированы террористической атакой, произошедшей этим утром у ворот поселения.

Хар Адар расположен прямо на границе между Израилем и палестинскими территориями. Между жителями поселения и соседских деревень поддерживаются добрососедские отношения. Большинство палестинцев, проходящих через ворота в Хар Адар на работу в Израиль давно известны израильтянам. В Хар Адар никогда не было серьезных терактов - за исключением нескольких попыток бросить бутылки с горючей смесью через забор.




Диктор радио Решет Бет Шарон Векслер, проживающая в Хар Адар, рассказала своим коллегам, что террорист работал уборщиком в местном совете, а после этого - у нескольких жителей поселения, в том числе и у нее. шарон говорит, что речь идет о приятном человек, с которым израильтяне поддерживали дружеские отношения.

Другая жительница Хар Адар, Двора Бердичев, рассказала о том, что террорист работал у нее дома несколько лет. Она говорит: “Он работал у нас много лет, и я не могу поверить в то, что тот, кого я пустила в мой собственный дом совершит такую ужасную вещь. Недавно он мне рассказал о том, что рассорился с женой, и та сбежала от него в Иорданию”.

Двора добавила: “Я все еще не могу переварить эту историю”.
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