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Завещание террориста жене: это тебя успокоит 26.09 11:01   MIGnews.com

Завещание террориста жене: это тебя успокоит

37-летний террорист Нимр Махмуд Ахмад Джамаль оставил “завещание” своей жене в facebook.

Перед терактом Джамаль опубликовал пост, адресованный жене: “Когда ты проснешься завтра утром ты увидишь эту картину, которая успокоит твою совесть. Ты была хорошей женой и матерью, это я - тот, кто был плохим мужем”.

ШАБАК сообщает о том, что у террориста “были серьезные семейные проблемы, включая насилие в семье”. Ранее жители Хар Адар сообщили, что жена террориста некоторое время назад сбежала от него в Иорданию, бросив детей.

Завещание террориста жене: это тебя успокоит
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