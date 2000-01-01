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Нетаниягу: дом террориста будет снесен 26.09 12:09   MIGnews.com

Нетаниягу: дом террориста будет снесен

На заседании правительства 26 сентября премьер-министр Биньямин нетаниягу выразил соболезнование семьям погибших в результате террористической атаки в Хар Адар.

Нетаниягу заявил, что теракт является прямым следствием подстрекательства со стороны палестинской автономии.

Нетаниягу заявил: “Я хочу сказать несколько слов: дом террориста будет снесен, деревня уже блокирована. ЦАХАЛ лишит разрешений на работу в Израиле всех челнов его клана террориста”.

Нетаниягу также обратился к Махмуду Аббасу: “Эта атака, среди прочего - результат систематического подстрекательства Палестинской автономии, и я ожидаю от вас, Абу Мазен, осуждения этой атаки, и надеюсь, что вы не будете пытаться найти для нее оправдание”.
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