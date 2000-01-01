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Нетаниягу: трое израильтян убиты подонком 26.09 13:10   MIGnews.com

Нетаниягу: трое израильтян убиты подонком

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

"Это тяжёлое утро. Трое израильтян убиты подонком.

От имени правительства, от имени всего народа я выражаю соболезнования семьям погибших. Мы передали пожелания скорейшего выздоровления раненому координатору по вопросам безопасности поселения.

Мы проводим расследование этого преступления и его последствий, но кое-что мы можем сказать сейчас точно: во-первых, дом террориста будет разрушен, во-вторых, ЦАХАЛ уже блокировал его деревню, в-третьих, все многочисленные родственники террориста лишены разрешений на работу.

Этот жестокий теракт является результатом систематического подстрекательства со стороны ПА и прочих. Я ожидаю, что Абу-Мазен осудит теракт, и не будет пытаться оправдать его.

Силы безопасности будут продолжать действовать против подстрекательства и терроризма, что они и делают ежедневно и ежечасно. Мы, разумеется, закончим расследование преступления и обсудим последующие действия".
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