Нетаниягу: трое израильтян убиты подонком

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:
"Это тяжёлое утро. Трое израильтян убиты подонком.
От имени правительства, от имени всего народа я выражаю соболезнования семьям погибших. Мы передали пожелания скорейшего выздоровления раненому координатору по вопросам безопасности поселения.
Мы проводим расследование этого преступления и его последствий, но кое-что мы можем сказать сейчас точно: во-первых, дом террориста будет разрушен, во-вторых, ЦАХАЛ уже блокировал его деревню, в-третьих, все многочисленные родственники террориста лишены разрешений на работу.
Этот жестокий теракт является результатом систематического подстрекательства со стороны ПА и прочих. Я ожидаю, что Абу-Мазен осудит теракт, и не будет пытаться оправдать его.
Силы безопасности будут продолжать действовать против подстрекательства и терроризма, что они и делают ежедневно и ежечасно. Мы, разумеется, закончим расследование преступления и обсудим последующие действия".