26.09 23:35 MIGnews.com

Вынесен приговор одному из убийц Малахи Розенфельда

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Военный суд Иудеи вечером в понедельник, 25 сентября, вынес приговор Маджи Хамаду, одному из членов террористической ячейки "ХАМАС", убивших летом 2015 года 27-летнего Малахи Моше Розенфельда. Нападение было совершено возле поселения Швут Рахель (округ Биньямин).Суд признал Хамада виновным в соучастии в убийстве Розенфельда и попытке убийства трех его друзей, которые были ранены в результате теракта. Хамад также был признан виновным в соучастии в попытке совершения еще двух терактов.Суд постановил также, что он должен выплатить компенсацию семье Розенфельд в размере 325 тысяч шекелей, а также штраф государству в размере 25 тысяч шекелей.Автомобиль, в котором Розенфельд и трое его друзей возвращались домой после баскетбольного матча, был обстрелян террористами из машины с израильскими номерными знаками. Найти и поймать их удалось не сразу.В ходе теракта, совершенного бандой, Малахи Розенфельд был убит, а трое его друзей – Хананель Коэн, Яир Хофер и Шай Маймон получили ранения.Это была не первая трагедия в семье Розенфельд. 13 лет назад старший брат Малахи, офицер ВВС Ицхак Розенфельд погиб в результате наводнения в Иудейской пустыне, когда автомобиль, в котором он находился, был унесен потоком воды.