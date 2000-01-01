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Безопасность Израиля важнее улучшения жизни палестинцев 26.09 14:07   MIGnews.com

Безопасность Израиля важнее улучшения жизни палестинцев

Министр разведки Исраэль Кац прокомментировал теракт, произошедший сегодня на въезде в поселение Хар-Адар.

"Абу-Мазен ведет подстрекательскую кампанию против Израиля в ООН. Впоследствии от рук палестинского террориста погибли трое израильтян, и ранен еще один человек сегодня утром, 26 сентября", - сказал министр.

Исраэль Кац заметил, что террорист воспользовался возможностью, предоставляемой жителям ПА, - работать в Израиле. Министр подчеркнул, что этот инцидент будет иметь серьезные последствия для всего комплекса мер, который касается трудоустройства и системы проверок палестинцев на КПП.

Этот теракт - сигнал спецпредставителю президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту, который прибывает сегодня в Израиль. Позиция руководства Израиля остается неизменной: безопасность жителей страны была и останется приоритетной государственной задачей. Разумеется, этот фактор важнее всех иных соображений, которые высказывались в последнее время в пользу улучшения условий жизни палестинцев", - добавил Кац.
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