26.09 14:07 MIGnews.com

Безопасность Израиля важнее улучшения жизни палестинцев

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Министр разведки Исраэль Кац прокомментировал теракт, произошедший сегодня на въезде в поселение Хар-Адар."Абу-Мазен ведет подстрекательскую кампанию против Израиля в ООН. Впоследствии от рук палестинского террориста погибли трое израильтян, и ранен еще один человек сегодня утром, 26 сентября", - сказал министр.Исраэль Кац заметил, что террорист воспользовался возможностью, предоставляемой жителям ПА, - работать в Израиле. Министр подчеркнул, что этот инцидент будет иметь серьезные последствия для всего комплекса мер, который касается трудоустройства и системы проверок палестинцев на КПП.Этот теракт - сигнал спецпредставителю президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту, который прибывает сегодня в Израиль. Позиция руководства Израиля остается неизменной: безопасность жителей страны была и останется приоритетной государственной задачей. Разумеется, этот фактор важнее всех иных соображений, которые высказывались в последнее время в пользу улучшения условий жизни палестинцев", - добавил Кац.