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Министр требует депортировать семьи террористов в Сирию | Фото: Israel Defense Forces/Flickr26.09 16:32   MIGnews.com

Министр требует депортировать семьи террористов в Сирию

Семьи палестинских террористов должны быть депортированы в Сирию, заявил бывший командир Южного командования ЦАХАЛа, министр строительства и генерал-майор в отставке Йоав Галант ("Кулану").

Посетив место теракта в поселении Хар Адар, жертвами которого стали трое израильтян, министр добавил, что те, кто решил встать на дорогу террора, "должны за это большую заплатить цену".

"Если вы хотите жить бок о бок в содействии, в либерализации и свободе с израильтянами, пожалуйста, живите. Но если вы хотите убивать израильских детей, мы депортируем вас – и не в Газу, а в Сирию. Вам не позволят оставаться здесь", - сказал Галант утром во вторник.

Он обвинил в случившемся подстрекательство к террору со стороны ПА и напомнил, что это началось на сегодня и не вчера.

"Если мы хотим убедиться, что в этом регионе устранены корни террора, мы должны убедиться, что Палестинская администрация ведет себя по-другому", - добавил министр.

Йоав Галант подчеркнул, что одним из обязательных условий возобновления Вашингтоном арабо-израильского мирного процесса должно быть отсутствие подстрекательства со стороны ПА и прекращение выплаты пенсий террористам и их семьям.

На счет тех палестинцев, которые работают в израильских поселениях и общинах, министр выразил готовность "сотрудничать с ними, проверять их и предоставлять им наилучшие условия, которые только возможны в сложившихся обстоятельствах", но только если они не задействованы в терроре.
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