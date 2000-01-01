26.09 18:05 MIGnews.com

Эрдоган шантажирует Израиль

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Если Израиль не пересмотрит свою позицию в отношении курдской независимости, Турция может прекратить делать какие-либо шаги в отношении Еврейского государства, заявил турецкой газете Daily Sabah президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.Он подчеркнул, что, даже если референдум о независимости Курдистана пройдет, то "его будут праздновать исключительно Израиль и Рабочая партия Курдистана", то есть он не будет признан ни одной страной, кроме Еврейского государства, следовательно он будет незаконным."Те, кто пытается создать в Ираке и Сирии новые государства, не должны удивляться, когда от них отворачиваются те, кого они используют", - добавил Эрдоган.Таким образом, он повторил свою позицию по этому вопросу – ранее он призвал главу РПК Масуда Барзани "отказаться от приключений, которые будут иметь только темный конец", пригрозив курдам экономическими санкциями и даже военными действиями."Кто поддержал референдум, кто признал его результаты? Только Израиле. Косово было признано десятками стран, но оно все еще не стало государством. На что повлияет решение Израиля? Мир – это не только Израиль. Вы должны знать, что размахивание израильскими флагами вас не спасет. Как только мы начнем вводить санкции, перекроем нефтяной вентиль, наступит конец. Все ваши доходы прекратятся. Как только в северный Ирак перестанут отправляться грузовики, там станет нечего есть. Как вам поможет Израиль с его позицией? Пожалуйста, попробуйте", - предупредил президент.Стоит отметить, что Израиль действительно оказался единственной страной, которая публично поддержала референдум о независимости Курдистана.