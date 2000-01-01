26.09 21:50 MIGnews.com

Дочь террориста из Хар Адар винит Нетаниягу в смерти отца

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"Я люблю тебя, папа, ты человек с добрым сердцем", - так начинается письмо дочери 37-летнего арабского террориста Нимра Махмуда Ахмада Джамаля, убившего сегодня утром в Хар-Адаре троих израильтян, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.Несмотря на то, что палестинские СМИ подчеркнули очевидное – убить четверых за 4-5 секунд мог только человек, долгое время проходивший для этого тренировку, в его родной деревне Бейт-Сурик никто не может в это поверить.Соседи характеризуют его как "вежливого и тихого мужчину, который увлекался спортом. Деревенская молодежь его уважала, и все знали, что он никогда никому не откажет в помощи".Как пишет JPost, его родные отрицают "распускаемые ШАБАКом слухи, о проблемах с женой"."Его жена отправилась в Иорданию, чтобы навестить больного родственника. Его отношения с супругой были совершенно нормальными. Израильтяне просто пытаются навредить его статусу мученика", - цитирует издание родичей террориста.Старшая, 10-летняя, дочь Джамаля Лин описала своего отца, как "человека с добрым сердцем"."Нетаниягу, ты думаешь, что отец с добрым сердцем захочет умереть, если только ты не заставишь его убить себя из-за несправедливости, убийств и жестокости?" – пишет арабская девочка в своем письме премьер-министру."Едиот Ахронот" сообщает, что по делу о теракте были арестованы три человека, включая двух братьев террориста. Они были задержаны солдатами ЦАХАЛа и препровождены для дальнейшего допроса.