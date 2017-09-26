26.09 07:40 MIGnews.com
Теракт в Хар Адар
Палестинский террорист осуществил нападение с применением огнестрельного оружия в поселении Хар Адар.
В результате теракта тяжело ранены четыре человека.
Парамедики MADA оказывают первую помощь пострадавшим на месте.
По уточненной информации, речь идет об одном террористе, совершившем нападение с применением огнестрельного и холодного оружия. Террорист нейтрализован силами безопасности.
По первоначальной информации, солдаты МАГАВа и гражданские охранники открывали задние ворота поселения, в тот момент когда они были атакованы террористом.
Солдаты открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавшего.
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