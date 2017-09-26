26.09 07:40 MIGnews.com

Теракт в Хар Адар

הפיגוע בהר אדר: תמונות ראשונות מזירת האירוע >> https://t.co/40qwCpLjUy pic.twitter.com/4WleWCZBVu — חדשות 10 (@news10) September 26, 2017

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Палестинский террорист осуществил нападение с применением огнестрельного оружия в поселении Хар Адар.В результате теракта тяжело ранены четыре человека.Парамедики MADA оказывают первую помощь пострадавшим на месте.По уточненной информации, речь идет об одном террористе, совершившем нападение с применением огнестрельного и холодного оружия. Террорист нейтрализован силами безопасности.По первоначальной информации, солдаты МАГАВа и гражданские охранники открывали задние ворота поселения, в тот момент когда они были атакованы террористом.Солдаты открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавшего.