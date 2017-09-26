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Теракт в Хар Адар 26.09 07:40   MIGnews.com

Теракт в Хар Адар

Палестинский террорист осуществил нападение с применением огнестрельного оружия в поселении Хар Адар.

В результате теракта тяжело ранены четыре человека.

Парамедики MADA оказывают первую помощь пострадавшим на месте.

По уточненной информации, речь идет об одном террористе, совершившем нападение с применением огнестрельного и холодного оружия. Террорист нейтрализован силами безопасности.




По первоначальной информации, солдаты МАГАВа и гражданские охранники открывали задние ворота поселения, в тот момент когда они были атакованы террористом.

Солдаты открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавшего.
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