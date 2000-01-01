26.09 11:33 MIGnews.com

ООН обвинил Израиль и ПА в насилии и подстрекательстве

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В понедельник, 25 сентября на брифинге в Совете Безопасности ООН Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов сообщил о расширении израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.В ходе выступления Младенов напомнил о попытке Израиля укрепить контроль над восточной частью Иерусалима, подчеркнув, что такие шаги подрывают усилия по урегулированию израильско-палестинского конфликта.По словам Младенова, на Западном берегу по-прежнему, хотя и в меньших масштабах, происходит снос принадлежащих палестинцам строений.По словам Спецкоординатора, в течение последних трех месяцев в нарушении резолюции Совбеза Израиль не прекращал строительство поселений на оккупированных территориях, в том числе – в Восточном Иерусалиме.Младенов также отметил, что на Ближнем Востоке не утихает насилие, которое, по его словам, является главным препятствием на пути урегулирования конфликта. В период с 20 июня по 20 сентября в результате вооруженных нападений и террористических актов со стороны палестинцев, столкновений в ходе акций протестов, а также в результате израильских военных операций погибли 19 палестинцев и 8 израильтян."Я еще раз призываю обе стороны продемонстрировать свою приверженность отказу от насилия, подстрекательской риторики и провокационных действий", - заявил Младенов."Израильтяне и палестинцы должны прекратить акты насилия и поддерживать существующую координацию безопасности", - добавил Спецкоординатор.