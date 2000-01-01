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Nakonu.com
26.09 08:05 MIGnews.com
В Хар Адар убиты три израильтянина
Радио Решет Бет передало, что ва результате теракта в Хар Адар убиты три израильтянина.
Террорист убит на месте.
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