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У террориста в Хар Адар было разрешение на въезд в Израиль 26.09 08:41   MIGnews.com

У террориста в Хар Адар было разрешение на въезд в Израиль

По сообщению газеты Маарив, террорист осуществивший террористический акт в Хар Адар был обладателем на въезд и на работу на территории Израиля.

Разрешение на работу в Израиле террориста было выдано до декабря месяца.

Террорист - 37-летний житель Бейт Сурик, отец четырех детей.

По только что опубликованной информации израильской полиции, речь идет об одном из рабочих, постоянно проходивших через ворота в Хар Адар на работу в Израиль.

Террорист, в момент прохода через ворота и осуществления проверки безопасности, выхватил пистолет и открыл огонь в упор по солдатам и охранникам.
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