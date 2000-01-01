26.09 09:09 MIGnews.com

Трое убитых в Хар Адар - боец МАГАВа и два охранника

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По сообщению в израильских СМИ, в результате теракта в Хар Адар убиты боец МАГАВа и два охранника.Террорист возбудил подозрения у солдат, и они остановили его до пункта проверки палестинцев на входе в поселение. Он внезапно выхватил пистолет и открыл огонь в упор.Террорист - обладатель разрешения на работу в израильских поселениях, житель соседней деревни Бейт Сурик, отец четырех детей.Еще один израильтянин тяжело ранен в результате теракта. Он был доставлен с несколькими ранениями в больницу Хадасса Эйн Керем. Раненный - в сознании, и в ближайшее время ему должны сделать операцию.