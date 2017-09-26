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26.09 09:40   MIGnews.com

Видео: ЦАХАЛ блокировал Бейт Сурик

По сообщениям в израильских и палестинских СМИ, ЦАХАЛ полностью блокировал деревню Бейт Сурик, откуда вышел террорист, убивший трех израильтян в Хар Адар.




В настоящий момент солдаты и ШАБАК вошли в дом террориста, идет допрос членов его семьи.

По сообщению мэра Бейт Сурик, в деревню нет доступа на протяжении последних полутора часов

Одновременно сообщается о том, что в настоящий момент допрашиваются палестинские рабочие в Хар Адар.
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