26.09 09:40 MIGnews.com

Видео: ЦАХАЛ блокировал Бейт Сурик

#شاهد| قوات الاحتلال تقتحم قرية بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، والتي انطلق منها منفذ #عملية_قطنة . pic.twitter.com/mJ7e0XBAwI — 48 الإخبارية (@48nnews) September 26, 2017

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Комментарии

По сообщениям в израильских и палестинских СМИ, ЦАХАЛ полностью блокировал деревню Бейт Сурик, откуда вышел террорист, убивший трех израильтян в Хар Адар.В настоящий момент солдаты и ШАБАК вошли в дом террориста, идет допрос членов его семьи.По сообщению мэра Бейт Сурик, в деревню нет доступа на протяжении последних полутора часовОдновременно сообщается о том, что в настоящий момент допрашиваются палестинские рабочие в Хар Адар.