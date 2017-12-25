ХАМАС поблагодарил Ахмеда Тиби

Выступая на ночном заседании Кнессета Тиби назвал Хазана “омерзительным и ничтожным типом”.
👍 كل التحية للنائب أحمد الطيبي لرده إعتبار الأسرى وأمهاتهم بما يليق وفِي المكان المناسب، ردًّا على تهجَّم النائب الصهيوني في الكنيست المجرم أرون حزان، على أمهات وآباء الأسرى أثناء إنتقالهم في أتوبيسات الصليب لزيارة أبنائهم. #الحرية_للأسرى#فلسطين#لن_تمرواpic.twitter.com/cfK5lPRtTV
Тиби сказал: “Когда низкие люди атакуют матерей и жен узников - это проявление мерзости во плоти. В арабской культуре не принято отвечать на подобного рода атаки, и поэтому у людей иногда появляется чувство вседозволенности, в том числе и из-за депутатской неприкосновенности”.
После этого Тиби две минут рассказывал о нехорошем поступке около двух минут на арабском - что не очень понравилось спикеру Кнессета Юли Эдельштейну.