Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ХАМАС поблагодарил Ахмеда Тиби 26.12 10:01   MIGnews.com

ХАМАС поблагодарил Ахмеда Тиби

Высокопоставленный сановник ХАМАСа Бассим Наим поблагодарил члена Кнессета Ахмеда Тиби (Объединенный Арабский Список) за то, что тот поддержал членов семей террористов, в конфронтацию с которыми вчера у тюрьмы Нафха вступил депутат Орен Хазан (Ликуд).

Выступая на ночном заседании Кнессета Тиби назвал Хазана “омерзительным и ничтожным типом”.




Тиби сказал: “Когда низкие люди атакуют матерей и жен узников - это проявление мерзости во плоти. В арабской культуре не принято отвечать на подобного рода атаки, и поэтому у людей иногда появляется чувство вседозволенности, в том числе и из-за депутатской неприкосновенности”.

После этого Тиби две минут рассказывал о нехорошем поступке около двух минут на арабском - что не очень понравилось спикеру Кнессета Юли Эдельштейну.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:01
Армия Сирии окружила мятежников у границы с Израилем
13:59
Иордания осудила Гватемалу за решение переместить посольство
13:31
Китай вынес самый суровый приговор известному активисту
12:52
Либерман: Нет – религиозному диктату!
12:29
Палестинцы назвали решение Гватемалы “позорным актом”
12:21
Кто ворует колеса с машин жителей Беэр-Шевы
11:54
11 террористов ликвидированы на востоке Афганистана
11:45
Скончался один из создателей рунета Валерий Бардин
11:42
Израиль: Забастовку учителей отменят распоряжением суда
11:23
Интригующая встреча: Гади Айзенкот и Эхуд Барак
11:20
СМИ сообщили о нападении вандалов на синагогу в Иране
10:46
Дания сократит помощь палестинским организациям
10:45
Девять пострадавших после ДТП в Москве остаются в больницах
09:39
Французский журнал для детей: Израиль - ненастоящая страна
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus