26.12 15:06 MIGnews.com

Американцы предлагают шейхам племен Газы квартиры в Абу Дис

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Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмайил Ханийе провел пресс-конференцию на которой сообщил о том как американцы пытаются расколоть палестинцев.Ханийе рассказал, что встретился с главами племен и кланов Газы. Ханийе заявил: “У нас есть информация о том, что американцы предлагают палестинской автономии дать шейхам квартиры в Абу Дис - вместо Иерусалима, и разделить Западный берег на три части”.Ханийе предупредил: “Любые решения о судьбе Иерусалима повлекут опаснейшие последствия для арабской исламской нации. Решение Трампа - часть большой кампании цель которой - похоронить палестинское дело”.