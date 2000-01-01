26.12 15:58 MIGnews.com

К Орену Хазану приставили телохранителя из-за угроз ХАМАСа

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Председатель израильского парламента Юлий Эдельштейн приставил охранника Кнессета Йосси Грифа в качестве личной охраны "ликудника" Орена Хазана на фоне конфликта, который вчера разыгрался между последним и родственниками палестинских террористов близ Мицпе-Рамон.Такое решение было принято после того, как сегодня утром ХАМАС опубликовал угрозы в адрес Хазана, заявив, что тот "заплатит за свое дикое и преступное нападение".Напомним, что 25 декабря члены Целевой группы по освобождению заключенных и лиц, пропавших без вести, во главе с Хазаном помешали автобусам с матерями и женами заключенных террористов подъехать к тюрьме "Нафха". Израильтяне требовали от ХАМАСа предоставить информацию об одерживаемых в плену их соотечественниках и похищенных телах солдат."Как я и обещал, я без опасений подошел к автобусу ХАМАСа, который вез гостей к подонкам, которых они называют семьей. Я им лично указал, что место террориста – под землей, и, нет, я не имел в виду туннели", - сказал он после конфликта с матерью одного из террористов."Имейте мужество решать этот вопрос в правильном месте, решать эту проблему мужественно, вместо того, чтобы демонстрировать силу против женщин. Вы отправили своих солдат в бой в Газе и потеряли их без вести. Вместо того, чтобы противостоять истине и вести себя честно и мужественно, вы выбрали путь трусости, путь отказа от своих обязанностей и бегства от платы цены. Мы заверяем наших героических узников и их семьи, что оккупация обречена на провал, и что рассвет свободы неизбежен", - заявил ему пресс-секретарь ХАМАСа Абу Обейда."Мы говорим свинье Орену Хазану, что наша честь не была попрана. Мы обращались с военнопленными, захваченных из вашей армии, в соответствии с исламской этикой и нашими ценностями и обычаями. Спросите Гилада Шалита, как нежно и любезно мы к нему относились, пока он был в плену", - добавил другой член ХАМАСа Фатхи Хамад.