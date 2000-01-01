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Ави Габай: Разрешите палестинцам из Газы работать в Израиле 26.12 20:18   MIGnews.com

Ави Габай: Разрешите палестинцам из Газы работать в Израиле

Жителям сектора Газа следует разрешить работать в Израиле, но только в рамках соглашения о возвращении ХАМАСом убитых и израильтян, пропавших без вести, заявил во вторник председатель "Аводы" Ави Габай.

"Я – человек, который верит в нулевую толерантность к любому, кто угрожает Израилю, нулевую терпимость к каждому обстрелу Израиля или причинению вреда израильтянам. В то же время я верю в надежду на реальную жизнь и, с другой стороны и как составляющая этого, я считаю, что мы должны начать предпринимать меры, чтобы рабочие из Газы могли работать в Израиле в рамках процесса освобождения наших пленников", - сказал он во время экскурсии по южным общинам.

Габай считает, что государство должно позволить палестинцам из Газы обеспечивать себе достойную жизнь, поскольку это пойдет также на пользу и Израилю, который испытывает дефицит рабочей силы в строительстве и сельском хозяйстве, а в Газе – "десятки, если не сотни тысяч" безработных.

По его словам, в минобороны также поддерживают эту инициативу, но она остается нереализованной из-за "политиков, которые этого боятся, боятся общества, боятся, что обществу это не понравится, боятся, что их собственным экстремистам это не понравится. Но мы не идем за экстремистами".
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