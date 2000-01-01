ХАМАС организовал масштабный марш в поддержку Аль-Кудс
Члены террористической группировки ХАМАС организовали масштабный марш в Газе в поддержку Аль-Кудс. Мероприятие прошло на востоке Хан Юнис в южном секторе в пятницу, 26 января.
Представители группировки маршировали в защиту мечети Эль-Акса и против признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.
Во время марша, спикер ХАМАСа Мушир аль-Марси заявил, что администрация США полностью склонилась на сторону Израиля. По его подсчетам, Вашингтон более 50 раз воспользовался правом на вето в пользу Еврейского государства.
Лидер ХАМАСа призвал власти ПА прекратить согласовывать вопросы безопасности с Израилем и перестать сдерживать сопротивление в Иудее и Самарии.
Аль-Марси также призвал палестинское руководство отказаться от признания Государства Израиль и прекратить рассчитывать на мирное решение. Он подчеркнул необходимость принятия полной национальной стратегии защиты Иерусалима и палестинского вопроса.