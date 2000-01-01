27.01 10:45 MIGnews.com

ХАМАС организовал масштабный марш в поддержку Аль-Кудс

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Члены террористической группировки ХАМАС организовали масштабный марш в Газе в поддержку Аль-Кудс. Мероприятие прошло на востоке Хан Юнис в южном секторе в пятницу, 26 января.Представители группировки маршировали в защиту мечети Эль-Акса и против признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.Во время марша, спикер ХАМАСа Мушир аль-Марси заявил, что администрация США полностью склонилась на сторону Израиля. По его подсчетам, Вашингтон более 50 раз воспользовался правом на вето в пользу Еврейского государства.Лидер ХАМАСа призвал власти ПА прекратить согласовывать вопросы безопасности с Израилем и перестать сдерживать сопротивление в Иудее и Самарии.Аль-Марси также призвал палестинское руководство отказаться от признания Государства Израиль и прекратить рассчитывать на мирное решение. Он подчеркнул необходимость принятия полной национальной стратегии защиты Иерусалима и палестинского вопроса.