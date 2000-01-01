27.01 15:33 MIGnews.com

Аббас хочет других посредников

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США больше не могут играть роль посредника между израильтянами и палестинцами – во всяком случае, до тех пор, пока "не отступятся от своего решения признать Иерусалим столицей Израиля".Об этом в субботу, 27 января заявил председатель ПА Махмуд Аббас, передает Fox news."Нужен другой посредник – европейский с квартетом и арабскими странами", - отметил Абу-Мазен."Мы готовы к переговорам, — добавил председатель ПА. – Но, к сожалению, никто не предлагает нам их вести. В особенности США, которые сейчас хотят наказать нас. Соглашения Осло мертвы. И несмотря на то, что Израиль не выполняет их условия, мы продолжаем сотрудничество в сфере безопасности. Мы сейчас ждем ситуации, при которой могут проходить переговоры с достойным посередником".Напомним, накануне, впервые после того, как американцы провозгласили Иерусалим столицей Израиля, глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.Глава Белого дома подчеркнул, вопрос об Иерусалиме уже не обсуждается, и пригрозил прекратить оказывать финансовую помощь палестинцам, если они не продемонстрируют уважение к США и не вернутся за стол переговоров.По словам американского лидера, уже в следующем году мини-посольство США откроется в Иерусалиме.В тот же день пресс-секретарь Махмуда Аббаса отреагировал на слова Трампа, заявив: "Если проблема Иерусалима не будет обсуждаться за столом переговоров, США тоже не будут сидеть за этим столом".