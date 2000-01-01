Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ШАБАК: специалисты по сетям предотвратили 2 000 терактов 27.06 12:01   MIGnews.com

ШАБАК: специалисты по сетям предотвратили 2 тысячи терактов

Шеф ШАБАК Надав Аргаман, выступая на кибер-конференции в Университете Тель-Авива, заявил, что его служба переживает технологическую революцию и ищет талантливых молодых специалистов.

Это было первое появление Аргамана на публике с момента назначения на пост около года назад.

Аргаман сказал, что десятки точечных ликвидаций стали возможными благодаря работе специалистов кибер-войск.

Аргамана сказал: “Революционные технологические улучшения, вместе с точным знанием обстановки на местах и продолжающейся операционной активностью внесли огромный вклад в сокращении количества терактов и угрозы атаки волков-одиночек”.

Аргаман рассказал, что сегодня четверть служащих ШАБАК - инженеры, программисты и техники. Благодаря работе компьютерных специалистов были предотвращены около 2 тысяч терактов так называемых “волков-одиночек”, не связанных с террористическими организациями.

Объясняя значение кибер-угроз, Арагаман сказал: “ Предотвращение терроризма в физическом мире, как правило, сопровождается разрушением террористической инфраструктуры, на восстановление которой врагу потребуется время. В кибер-войне, даже если Троянский конь нейтрализован, все , что нужно сделать атакующему - изменить несколько строчек кода и он готов атаковать снова. В противодействии подобным угрозам нам необходимы уникальные стратегии. Точно также как в реальном мире мы не можем сидеть в обороне , но охотимся за террористами, мы действуем в мире виртуальном. Мы изучаем паттерны атак врага используем элемент неожиданности и другие методы”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:06
На станции в Тель-Авиве загорелся вагон
13:02
При подрыве машины в Киеве погиб полковник-разведчик
12:38
В Мосуле толпа забила насмерть членов спящей ячейки ISIS
12:26
Полиция признала терактом подрыв автомобиля в центре Киева
10:51
Увольнение 250 соцработников заморожено на 3 недели
10:32
Сарит Хадад выступила в ООН
10:20
В центре Киева взорвался автомобиль
10:02
Нетаниягу увеличит пенсии инвалидам до 4 тысяч шекелей
09:55
Опрос: Израиль больше уверен в Трампе, чем в Обаме
09:22
"Запрет общения со светскими родителями – преступление"
09:07
В НАТО увидели растущую "по всем фронтам" угрозу от России
08:48
ХАМАС: Израиль затеял опасную игру
08:45
Цахи Анегби: Алия – сильнейшее оружие Израиля
07:48
Граница с Сирией объявлена закрытой военной зоной
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus