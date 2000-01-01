27.06 12:01 MIGnews.com

ШАБАК: специалисты по сетям предотвратили 2 тысячи терактов

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Шеф ШАБАК Надав Аргаман, выступая на кибер-конференции в Университете Тель-Авива, заявил, что его служба переживает технологическую революцию и ищет талантливых молодых специалистов.Это было первое появление Аргамана на публике с момента назначения на пост около года назад.Аргаман сказал, что десятки точечных ликвидаций стали возможными благодаря работе специалистов кибер-войск.Аргамана сказал: “Революционные технологические улучшения, вместе с точным знанием обстановки на местах и продолжающейся операционной активностью внесли огромный вклад в сокращении количества терактов и угрозы атаки волков-одиночек”.Аргаман рассказал, что сегодня четверть служащих ШАБАК - инженеры, программисты и техники. Благодаря работе компьютерных специалистов были предотвращены около 2 тысяч терактов так называемых “волков-одиночек”, не связанных с террористическими организациями.Объясняя значение кибер-угроз, Арагаман сказал: “ Предотвращение терроризма в физическом мире, как правило, сопровождается разрушением террористической инфраструктуры, на восстановление которой врагу потребуется время. В кибер-войне, даже если Троянский конь нейтрализован, все , что нужно сделать атакующему - изменить несколько строчек кода и он готов атаковать снова. В противодействии подобным угрозам нам необходимы уникальные стратегии. Точно также как в реальном мире мы не можем сидеть в обороне , но охотимся за террористами, мы действуем в мире виртуальном. Мы изучаем паттерны атак врага используем элемент неожиданности и другие методы”.